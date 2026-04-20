Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщается на сайте российского ведомства.
Аракчи в ходе беседы передал сведения о нарушениях режима прекращения огня со стороны США, а также обозначил позицию Тегерана по незаконной морской блокаде Ормузского пролива и захвату контейнеровоза.
С российской стороны вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрахговорится в сообщении МИД РФ
Лавров также указал на важность продолжать дипломатические контакты, чтобы не допустить бесконтрольной эскалации и рецидива вооруженного столкновения.
Российская сторона также выразила готовность содействовать достижению договоренностей, которые будут приемлемы для Ирана и арабских стран Персидского залива.
В свою очередь Аракчи подтвердил готовность Ирана делать все возможное, чтобы обеспечить проход российских кораблей и грузов через Ормузский пролив.
Ранее Кремль отметил хрупкость и непредсказуемость ситуации, которая складывается на морском пути.