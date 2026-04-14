Сергей Лавров начинает двухдневный визит в Китай Глава МИД России Лавров прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай

Москва14 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай в рамках официального визита, который пройдет с 14 по 15 апреля, передает из Пекина корреспондент ТАСС.

В ходе поездки запланированы переговоры главы МИД РФ с министром иностранных дел КНР Ван И.

Во внешнеполитическом ведомстве ранее отметили, что стороны обсудят широкий круг вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством.

Особое внимание также будет уделено взаимодействию в рамках международных организаций, включая ООН, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати" и АТЭС.

Кроме того, министры обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации на Ближнем Востоке и о конфликте на Украине.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин представил четыре принципа, определяющие позицию Пекина по украинскому вопросу. Они включают уважение суверенитета и территориальной целостности стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, внимательное отношение к вопросам безопасности, а также поддержку усилий, направленных на мирное разрешение кризиса.