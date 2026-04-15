Москва15 апрВести.Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров начали рабочую встречу в Пекине.
Согласно информации агентства, переговоры проходят в Доме народных собраний.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Китай в рамках официального визита, который пройдет с 14 по 15 апреля.
Накануне Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И в рамках своего двухдневного официального визита в Китайскую Народную Республику. Обсуждения продлились четыре часа.