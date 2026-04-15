Глава МИД РФ Лавров и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Сергей Лавров и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине Глава МИД РФ Лавров и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Москва15 апр Вести.Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров начали рабочую встречу в Пекине.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, переговоры проходят в Доме народных собраний.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Китай в рамках официального визита, который пройдет с 14 по 15 апреля.

Накануне Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И в рамках своего двухдневного официального визита в Китайскую Народную Республику. Обсуждения продлились четыре часа.