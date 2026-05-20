Москва20 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин лично поприветствовал президента РФ Владимира Путина перед Домом народных собраний в Пекине, где пройдут переговоры лидеров двух держав, сообщает РИА Новости.

Программа официального визита российского лидера в Китай официально начинается. Церемония встречи президента РФ и российской делегации проходит в среду утром на площади Тяньаньмэнь в китайской столице.

На площади председатель КНР встретил российского гостя. Путин подъехал туда на "Аурусе". Главы государств обменялись рукопожатиями и вместе приветствовали китайскую делегацию, затем российскую.

Чуть позже в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина.

Помимо этого, планируются переговоры сторон в узком и широком составе, а также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Как ранее написал политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture, визит Путина в Китай может усилить изоляцию Европы на мировой арене. В свою очередь, зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой выразил уверенность в том, что встречи Путина и президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином будут впоследствии сравнивать.