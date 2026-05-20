SC: визит Путина в КНР загнал Европу в изоляцию SC: визит Путина в Китай загнал Европу в изоляцию

Москва20 мая Вести.Рабочий визит президента России Владимира Путина в Китай может усилить изоляцию Евросоюза на мировой арене. Об этом пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture.

Эксперт полагает, что текущая геополитическая обстановка характеризуется масштабными изменениями, в которых Европа рискует оказаться в невыгодной позиции. Так, в контексте глобальной перестройки, наблюдаемой в настоящее время, Евросоюз демонстрирует уязвимость, страдая от хронического дефицита стратегического видения.

Аналитик выразил опасение, что в новом мировом порядке, который может сформироваться в результате сближения позиций России, Китая и США, Брюссель будет вынужден играть роль подчиненного, а не лидера.

Обозреватель назвал встречу высших политических лидеров трех держав — России, Китая и США — в Пекине "чрезвычайно необычным событием".

По его мнению, это событие является предвестником формирования новой геополитической архитектуры, масштабы которого пока сложно полностью осмыслить.

Накануне Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.