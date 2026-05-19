Москва19 мая Вести.Официальный визит президента России Владимира Путина в Пекин подчеркнет глубину отношений между странами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Эксперт также отметил, что спектр тем, которые будут обсуждаться сторонами во время визита, очень широк.

Визит президента России в Китай еще раз подчеркнет всю глубину отношений России и Китая. То есть действительно эти отношения строятся на таких доверительных основах, и они безусловно развиваются. И контекст обсуждения будет крайне широкий. Наверное, это объяснимо, да, потому что Китай – это первая экономика мира по паритету покупательной способности, Россия – это четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. В этом смысле спектр обсуждаемых вопросов – он действительно огромен. Это в первую очередь экономика, но также то, что касается становления многополярного мира, это некий такой политический посыл этой встречи. Ну и, опять же, такие вопросы, как образование, связанные с Годами образования в России и в Китае, – это все тоже будет в повестке дня заявил Чирков

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в повестку предстоящих переговоров на высшем уровне в Пекине будут включены вопросы углубления двустороннего сотрудничества КНР и РФ.