Эксперт Соколан считает, что визит Путина в КНР приведет к увеличению поставок Эксперт Соколан: после визита Путина в КНР можно ожидать увеличения поставок

Москва19 мая Вести.После официального визита президента России Владимира Путина в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина можно ожидать увеличения объема поставок между странами. Такое мнение информационной службе "Вести" высказала заместитель декана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан.

Эксперт также отметила, что за последние несколько месяцев наблюдается рост экспорта и импорта товаров между КНР и РФ более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Важный момент, что растет не только экспорт Российской Федерации, но также растет и импорт. И на самом деле последние несколько лет уже фиксируется товарооборот между странами более 200 миллиардов долларов. Это, на самом деле, очень хорошие показатели, и, в принципе, это неполный потенциал, не полностью использованный потенциал. То есть возможно ожидать после, в том числе данной встречи, еще больше, как раз, поставок со стороны Российской Федерации в Китай и увеличения поставок, в том числе важных комплектующих для Российской Федерации из Китая заявила Соколан

Ранее Владимир Путин в видеообращении в преддверии официального визита в Китай сообщил, что товарооборот между странами, уже превысивший $200 млрд, продолжает расти.