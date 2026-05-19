Эксперт предположил, какие темы будут обсуждаться во время визита Путина в Пекин Темиргалиев назвал темы, которые могут обсуждаться во время визита Путина в КНР

Москва19 мая Вести.Генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития Рустам Темиргалиев назвал ключевые темы, которые могут обсуждаться сторонами во время предстоящего официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам Темиргалиева, помимо геополитической повестки, будут обсуждаться вопросы по проекту "Сила Сибири – 2", логистические решения по расширению объемов торговли через дальневосточные пункты перехода, а также проекты в судостроении.

В повестке дня будет значительное количество экономических вопросов. В первую очередь мы рассчитываем на то, что будут решаться вопросы, связанные с таким грандиозным проектом, как "Сила Сибири – 2", - по увеличению объемов экспорта российского газа в КНР. Кроме того, будет обсуждаться целый ряд логистических решений по расширению объемов торговли между Россией и Китаем. Это будет касаться, в первую очередь, дальневосточных пунктов перехода, для того чтобы объем товаров из России в Китай и наоборот – снизить объем препятствий на пути этих товарных потоков. Также мы рассчитываем на то, что будет обсуждаться и целый ряд проектов, связанных с судостроением, где Россия рассчитывает на поддержку с китайской стороны. Строительство флота для Северного морского пути, которое также позволит значительно увеличить объем товарооборота между странами и в глобальном масштабе заявил Темиргалиев

Ранее Владимир Путин в преддверии визита в Пекин обратился к гражданам КНР с видеопосланием. Глава российского государства подчеркнул, что рад в очередной раз посетить Китай по приглашению председателя Си Цзиньпина.