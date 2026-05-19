Джабаров: основной темой обсуждения в ходе визита Путина в Китай будет экономика

Москва19 мая Вести.В ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин будет обсуждаться широкий круг вопросов, но основной темой станет экономика. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул возросшую роль РФ в отношениях с Китаем на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Я думаю, что будет обсуждаться самый широкий круг вопросов. В первую очередь, конечно, на мой взгляд, это будет экономика, потому что очень много сейчас у нас появляется проектов совместно с Китаем. С учетом конфликта на Ближнем Востоке и проблем с поставками энергоносителей, нефти, газа из Ирана через Персидский залив в Китай, конечно, возрастает сразу роль России. Ведь Китай всегда спокоен за свою северную границу. Северная граница Китая – это Россия. У нас нет других препятствий, мы спокойно можем, независимо от чьего-то влияния, давления, спокойно торговать, поставлять энергоносители, получать из Китая в ответ те или иные товары. Мы давно перешли на торговлю на рубли и юани. То есть мы не зависим от американской валюты. И самое главное, что сейчас будет подписано более 40 соглашений заявил Джабаров

Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Во время визита Россия и КНР намерены подписать порядка 40 документов.