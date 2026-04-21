"Ведомости": товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня

"Ведомости": эксперты отмечают рекордный товарооборот между Россией и Китаем "Ведомости": товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня

Москва21 апр Вести.Товарооборот между Россией и Китаем вырос в марте на 20% в годовом выражении до $22,1 млрд, сообщают "Ведомости".

В частности, экспорт китайских товаров в Россию увеличился до $9,4 млрд, а экспорт российских товаров в Китай - до $12,8 млрд.

Таким образом, поставки из Китая выросли в марте на 1,6% в месячном выражении, а поставки из России - на 28%.

По мнению ведущего эксперта ЦМАКПа Андрея Гнидченко, товарооборот между Россией и Китаем находится на пике. Но Китай может увеличить импорт углеводородов из России во II квартале.

Из Китая в Россию в основном везут высокотехнологичные товары, продукцию машиностроения, химической и смежных отраслей. Категория "транспортные средства" показала значительный прирост, экспорт легковых автомобилей из Китая достиг $2,6 млрд.

Резко выросли поставки из Китая товаров, "не классифицированных по видам". Речь идет о товарах для личного пользования.

Рост экспорта подобных товаров, скорее всего, вызван введением в России безвизового режима с Китаем с 15 сентября 2025 года, в результате чего сформировался феномен "новых челноков" отмечают "Ведомости"

Китай закупает в России в основном сырье. Импорт нефти и нефтепродуктов увеличился в I квартале на 6,5% в годовом выражении $23,63 млрд. По мнению Гнидченко, Китай старается запастись наиболее необходимыми ресурсами на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

Также существенно увеличились поставки в Китай российских драгоценных металлов, камней и бижутерии.

По мнению Гнидченко, затягивание конфликта на Ближнем Востоке может способствовать увеличению экспорта России, причем не только в Китай.

Китай уведомил Россию о готовности продлить действие безвизового режима для российских граждан до середины сентября 2027 года.