Москва13 апр Вести.Россия за первые три месяца 2026 года поставила в Китай 2,7 млн тонн сельхозпродукции, заработав на этом $2,4 млрд. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе России.

Его руководитель Илья Ильюшин рассказал изданию, что подобные показатели являются рекордными за всю историю наблюдений. По его словам, они на 29 и 43% превышают итоги аналогичного периода прошлого года.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный сообщил газете, что КНР специально перестраивает структуру импорта. Особую роль, как он отметил, сыграл накопленный эффект инвестиций в восточную логистику.

Моторный объяснил, что российские компании оценивают поставки в Китай как более предсказуемые и дешевые из-за терминальной инфраструктуры, пограничных переходов и железнодорожных коридоров.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем в январе - феврале 2026 года вырос на 12%. При этом товарооборот между США и КНР в этот же период упал на 15,1%.

Между тем Китай в прошлом году нарастил импорт золота из России до рекордных значений. Стоимость импорта российского золота Китаем за 2025 год была в 14,6 раза больше, чем в 2024 году.