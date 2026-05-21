Москва21 маяВести.Россия в 2025 году укрепила позиции как ведущий поставщик рыбной продукции в Китай и продолжила удерживать лидерство в первом квартале 2026 года. Об этом газете "Известия" сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Специалисты ассоциации провели соответствующее исследование рынка, основываясь на данных ITC Trade Map.
Уточняется, что объем российского экспорта рыбопродукции в Китай в прошлом году достиг 3,42 миллиарда долларов, что позволило России занять 14,4% в структуре китайского импорта морепродуктов.
Эквадор, который был главным поставщиком на протяжении четырех лет, с долей 13,7% (3,25 миллиарда долларов) переместился на второе место.
В начале 2026 года Россия еще больше укрепила позиции, отправив в Китай продукции на 1,1 миллиарда долларов. Показатели РФ в китайском импорте выросли до 16,2%, тогда как доля южноамериканской страны снизилась до 14%.
Глава ВАРПЭ Герман Зверев, слова которого приводятся в публикации, заявил, что Пекин остается ключевым стратегическим партнером Москвы в рыбной отрасли.
Он напомнил, что Россия лидировала в поставках морепродуктов в Китай с 2005 по 2020 год, уступив первенство Эквадору в 2021 году. Зверев подчеркнул, что Россия сыграла важную роль в развитии китайского рынка премиальных морепродуктов.
Россия стала первой страной, открывшей китайцам премиум-морепродукты, и фактически с нуля создала там рынок живого краба. Сегодня Китай — крупнейший в мире потребитель этой продукции. Позже по нашему пути пошли Эквадор и Норвегияцитируют Зверева "Известия"
В настоящее время Россия расширяет поставки новых видов продукции, таких, как палтус и икра минтая, отметил глава профильной ассоциации.
Согласно данным проведенного в 2024 году ВАРПЭ анализа, потенциал экспорта рыбопродукции в Китай остается значительным: к 2030 году объем поставок может вырасти в 1,7 раза, достигнув отметки в 4,88 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что в феврале 2026 года объем поставок отечественной продукции из минтая на внутренний рынок достиг исторического максимума в 271 тысячу тонн.