Россия стала крупнейшим поставщиком рыбной продукции в Китай в 2025 году

Москва21 мая Вести.Россия в 2025 году укрепила позиции как ведущий поставщик рыбной продукции в Китай и продолжила удерживать лидерство в первом квартале 2026 года. Об этом газете "Известия" сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Специалисты ассоциации провели соответствующее исследование рынка, основываясь на данных ITC Trade Map.

Уточняется, что объем российского экспорта рыбопродукции в Китай в прошлом году достиг 3,42 миллиарда долларов, что позволило России занять 14,4% в структуре китайского импорта морепродуктов.

Эквадор, который был главным поставщиком на протяжении четырех лет, с долей 13,7% (3,25 миллиарда долларов) переместился на второе место.

В начале 2026 года Россия еще больше укрепила позиции, отправив в Китай продукции на 1,1 миллиарда долларов. Показатели РФ в китайском импорте выросли до 16,2%, тогда как доля южноамериканской страны снизилась до 14%.

Глава ВАРПЭ Герман Зверев, слова которого приводятся в публикации, заявил, что Пекин остается ключевым стратегическим партнером Москвы в рыбной отрасли.

Он напомнил, что Россия лидировала в поставках морепродуктов в Китай с 2005 по 2020 год, уступив первенство Эквадору в 2021 году. Зверев подчеркнул, что Россия сыграла важную роль в развитии китайского рынка премиальных морепродуктов.

Россия стала первой страной, открывшей китайцам премиум-морепродукты, и фактически с нуля создала там рынок живого краба. Сегодня Китай — крупнейший в мире потребитель этой продукции. Позже по нашему пути пошли Эквадор и Норвегия цитируют Зверева "Известия"

В настоящее время Россия расширяет поставки новых видов продукции, таких, как палтус и икра минтая, отметил глава профильной ассоциации.

Согласно данным проведенного в 2024 году ВАРПЭ анализа, потенциал экспорта рыбопродукции в Китай остается значительным: к 2030 году объем поставок может вырасти в 1,7 раза, достигнув отметки в 4,88 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что в феврале 2026 года объем поставок отечественной продукции из минтая на внутренний рынок достиг исторического максимума в 271 тысячу тонн.