Россия может получить право на поставки комбикормов в Китай

Москва18 мая Вести.Россия может начать поставки комбикормов в Китай. Правительство одобрило предложение Минсельхоза о проведении переговоров по этому вопросу с китайской стороной.

В частности, Россельхознадзор (РСХН) и Главное таможенное управление Китая подготовят соглашение о ветеринарных и санитарных требованиях к комбикормам, подлежащим экспорту из России в Китай.

Соответствующее распоряжение правительства подписано 16 мая 2026 года и размещено на портале правовой информации.

По данным Росстата, Россия в 2025 году увеличила производство комбикормов на 1,2% до 36,8 млн тонн.

По данным Союза комбикормщков России, производство комбикормов для птицы выросло в 2025 году до 17,1 млн тонн с 16,9 млн тонн в 2024 году, комбикормов для свиней - до 16,2 млн тонн с 16,1 млн тонн, для крупного рогатого скота - до 3,2 млн тонн с 3,1 млн тонн соответственно.

По прогнозу Союза, производство комбикормов в России может увеличиться к 2030 году 40 млн тонн.