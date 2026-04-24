Посол Виейра: поставки товаров из России в Аргентину выросли в 2025 году на 190%

Москва24 апр Вести.Поставки товаров из России в Аргентину увеличились в 2025 году почти на 200% в годовом выражении, заявил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра агентству РИА Новости.

Мы недавно получили статистику товарооборота и выяснили, что в прошлом году импорт российских товаров вырос на 190% приводит РИА Новости слова посла

Аргентина закупает у России много удобрений. При этом импорт российского продовольствия может вырасти из-за проблем с доставкой продуктов из стран Ближнего Востока, подчеркнул Виейра.

