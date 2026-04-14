Товарооборот России и Китая в первом квартале 2026 года вырос на 14,8%

Москва14 апр Вести.Объем торговли между Китаем и Россией в первом квартале 2026 года увеличился на 14,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 61,257 миллиарда долларов.

Такие данные Главного таможенного управления КНР приводит РИА Новости.

Согласно отчету, китайский экспорт в Россию за январь — март 2026 года составил 27,666 миллиарда долларов, что на 22,1% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

В то же время поставки из России в Китай выросли на 9,5%, достигнув 33,591 миллиарда долларов.

Особое внимание уделено марту 2026-го, когда товарооборот между странами составил 22,138 миллиарда долларов. Россия экспортировала в Китай товаров на сумму 12,766 миллиарда, а КНР отправила в РФ продукцию на 9,371 миллиарда долларов.

При этом, по данным главного таможенного управления КНР, в 2025-м товарооборот между Пекином и Москвой год к году сократился на 6,9% и составил 228,105 миллиарда долларов.

В феврале 2025 года посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью ИС "Вести" сообщил, что двусторонняя торговля между государствами почти на 95% выведена из долларовой зоны.