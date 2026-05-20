Таможня КНР: Китай увеличил на 26% импорт нефти из РФ за январь – апрель

Китай нарастил на 26% закупки российской нефти за первые четыре месяца года Таможня КНР: Китай увеличил на 26% импорт нефти из РФ за январь – апрель

Москва20 мая Вести.Импорт нефти из России в Китай за период с января по апрель вырос на 26% в годовом исчислении, до 40,83 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, которые приводит ТАСС.

Как пишет агентство, по стоимости поставки выросли на 21,5% и достигли $20,94 млрд.

Россия по-прежнему остается мировым лидером по экспорту нефти в Китай. Позади нее находятся Саудовская Аравия (сократила поставки в КНР за отчетный период на 10,3%, до 22,97 млн тонн), Бразилия (импорт резко взлетел на 84%, до 20,91 млн тонн), Малайзия (падение на 33%, до 17,49) и Индонезия (рост нефтепродажи в 122 раза, до 14,1 млн тонн).

Ранее сообщалось, что товарооборот РФ и Китая за первые четыре месяца года увеличился на 19,7%, до $85,24 млрд.