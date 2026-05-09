Товарооборот РФ и Китая в январе-апреле вырос на 19,7%, до $85,24 млрд

Москва9 мая Вести.Россия и Китай за период с января по апрель нарастили товарооборот в годовом исчислении на 19,7%, до $85,24 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.

По его данным, за первые четыре месяца 2026 года экспорт китайской продукции в РФ увеличился на 23,1% и достиг $37,83 млрд.

В свою очередь, импорт российских товаров в Китай вырос на 17%, до примерно $47,41 млрд.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал об увеличении пассажиропотока "Россия – Китай" на 40% в текущем году.