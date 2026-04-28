Китай закупил энергоносителей из России в 2025 году почти на $80 млрд

Моргулов: поставки энергоносителей РФ в КНР в 2025 году достигли почти $80 млрд Китай закупил энергоносителей из России в 2025 году почти на $80 млрд

Москва28 апр Вести.По итогам 2025 года экспорт энергоносителей из РФ в КНР составил почти $80 млрд. Об этом сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов газете "Известия".

По его словам, РФ уже несколько лет подряд является крупнейшим поставщиком нефти, а с недавних пор еще и газа на китайский рынок, который стабильно находится в тройке лидеров по отгрузкам угля.

По итогам 2025 года поставки отечественных энергоносителей в КНР достигли почти $80 млрд - это треть всей взаимной торговли отметил Моргулов

Он также отметил, что ведется работа по реализации ряда совместных масштабных проектов, в том числе в области атомной энергетики. Кроме того, между странами налажен тесный контакт в технологическом секторе и по "зеленой" повестке.

С начала этого года динамика кооперации на данном треке еще больше возросла. Экспорт российской нефти в Китай в I квартале увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, причем рост фиксировался не только в марте - в разгар конфликта на Ближнем Востоке, но и в предшествующие месяцы рассказал посол

Он добавил, что газопровод "Сила Сибири" стабильно загружается, а также наблюдается ощутимая прибавка в поставках сжиженного природного газа.

Как подчеркнул Моргулов, все это является дополнительным подтверждением устойчивости российско-китайского энергетического партнерства к внешним шокам, подобным кризису на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в условиях блокирования Ормузского пролива Россия подтвердила свой статус надежного поставщика энергоресурсов в КНР и другие страны.

Еще в марте директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов рассказал, что Россия и Китай могут укрепить сотрудничество в нефтегазовой отрасли. По его словам, взаимодействию двух стран помимо политических деклараций нужна история успеха.

Кроме того, сообщалось, что правительство Москвы заинтересовано в наращивании промышленно-технологического сотрудничества с Китаем.