Москва22 апрВести.Правительство Москвы заинтересовано в наращивании промышленно-технологического сотрудничества с Китаем. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов во время рабочего визита в Шанхай.
Китай обладает серьезными компетенциями в инженерии, автоматизации и масштабировании производства, а Москва, в свою очередь, может предложить промышленную базу, квалифицированные кадры и удобные условия для локализации проектовпояснил вице-мэр в интервью ТАСС
По его словам, КНР является одним из ключевых стратегических партнеров Москвы в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах.