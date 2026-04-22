Власти Москвы намерены наращивать промышленно-технологическое партнерство с КНР Ликсутов: Москва заинтересована в наращивании промышленного партнерства с КНР

Москва22 апр Вести.Правительство Москвы заинтересовано в наращивании промышленно-технологического сотрудничества с Китаем. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов во время рабочего визита в Шанхай.

Китай обладает серьезными компетенциями в инженерии, автоматизации и масштабировании производства, а Москва, в свою очередь, может предложить промышленную базу, квалифицированные кадры и удобные условия для локализации проектов пояснил вице-мэр в интервью ТАСС

По его словам, КНР является одним из ключевых стратегических партнеров Москвы в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах.