В Китае заявили о стратегической заинтересованности в газовых проектах с РФ

Москва19 апр Вести.Поставка качественного газа из России обеспечивает гарантию будущего стратегического развития Китая, заявила ИС "Вести" профессор Института международных отношений Народного Университета Китая Сюй Циньхуа.

Высококачественный и стабильный природный газ, получаемый в рамках проектов сотрудничества между Китаем и Россией, обеспечивает гарантию будущего стратегического развития Китая, особенно в реализации экологических планов по достижению углеродной нейтральности отметила она

Профессор Академии социальных наук Китая Ван Юнчжун обращает внимание на важность появления новых совместных энергетических проектов.

У России - огромные ресурсы, у Китая - огромный рынок. К тому же мы можем снизить затраты на строительство трубопровода, поскольку имеем в этом большой опыт заявил китайский профессор

Речь идет о проекте "Сила Сибири-2", который, как пишут китайские СМИ, может стать потрясением для США и изменить мировую торговлю газом.

В конце 2025 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что подготовка коммерческих договоренностей по поставкам газа по трубопроводу "Сила Сибири – 2" находится на финальной стадии.

Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири – 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток" был подписан по итогам переговоров лидеров России, Китая и Монголии в Пекине 2 сентября прошлого года.