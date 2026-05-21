В Кремле ответили на вопрос о проекте "Сила Сибири – 2" Песков: РФ и КНР достигли понимания по деталям проекта "Сила Сибири – 2"

Москва21 мая Вести.Россия и Китай достигли понимания по многим основным деталям проекта "Сила Сибири – 2" в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Как отметил Песков, в Кремле не сомневаются, что в ближайшее время будет достигнут прогресс в завершении строительства газопровода.

Действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы "Силы Сибири - 2"… Прогресс можно и нужно констатировать сказал пресс-секретарь журналистам

Ранее Песков также сообщал, что Москва и Пекин согласовали ключевые вопросы, связанные с маршрутом и строительством газопровода. Однако, по его словам, точные сроки реализации проекта пока не определены.