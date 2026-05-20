Песков: Москва и Пекин договорились об основных параметрах "Силы Сибири – 2"

Москва20 мая Вести.Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода "Сила Сибири – 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, стороны согласовали ключевые вопросы, связанные с маршрутом и строительством газопровода. При этом отдельные детали проекта еще предстоит обсудить.

В целом такое понимание уже имеется сказал Песков

Он отметил, что точные сроки реализации проекта пока не определены, поскольку речь идет о коммерческой информации. Вместе с тем Песков назвал достигнутые договоренности значительным результатом переговоров между Москвой и Пекином.

Ранее сенатор Владимир Джабаров отметил важность проекта "Сила Сибири – 2" для России и Китая.