Москва20 маяВести.Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода "Сила Сибири – 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, стороны согласовали ключевые вопросы, связанные с маршрутом и строительством газопровода. При этом отдельные детали проекта еще предстоит обсудить.
В целом такое понимание уже имеетсясказал Песков
Он отметил, что точные сроки реализации проекта пока не определены, поскольку речь идет о коммерческой информации. Вместе с тем Песков назвал достигнутые договоренности значительным результатом переговоров между Москвой и Пекином.
Ранее сенатор Владимир Джабаров отметил важность проекта "Сила Сибири – 2" для России и Китая.