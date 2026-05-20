Ушаков: РФ и КНР обсудили энергетику, договорились о кое-чем очень важном

Москва20 мая Вести.Делегации РФ и КНР на переговорах обсудили энергетику, в том числе перспективный проект, договорились о кое-чем очень важном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В состав российской делегации вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители бизнеса.

Ушаков подчеркнул, что переговоры сторон проходят позитивно.