Москва20 маяВести.Делегации РФ и КНР на переговорах обсудили энергетику, в том числе перспективный проект, договорились о кое-чем очень важном, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В состав российской делегации вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители бизнеса.
Ушаков подчеркнул, что переговоры сторон проходят позитивно.
Много вопросов обсудили, очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные. <...> Кое о чем очень важном, причем, договорилисьсказал он