Ушаков оценил переговоры РФ и Китая как позитивные Ушаков: переговоры РФ и КНР проходят позитивно, обсудили много вопросов

Переговоры России и Китая проходят позитивно, обсудили много вопросов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Помощник президента рассказал, что сторонам удалось обсудить взаимодействие в перспективных проектах в энергетике и других областях.

В целом позитивно, много вопросов обсудили, очень много. В том числе перспективные проекты в энергетике, ну и в других областях тоже сказал Ушаков

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-китайские переговоры в узком составе были содержательными.