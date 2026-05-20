Переговоры России и Китая проходят позитивно, обсудили много вопросов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".
Помощник президента рассказал, что сторонам удалось обсудить взаимодействие в перспективных проектах в энергетике и других областях.
В целом позитивно, много вопросов обсудили, очень много. В том числе перспективные проекты в энергетике, ну и в других областях тожесказал Ушаков
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-китайские переговоры в узком составе были содержательными.