Москва20 маяВести.Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были дружескими и плодотворными. Об этом он сказал в ходе заявления по итогам российско-китайских переговоров.
Председатель КНР указал на высокий уровень и характер отношений Пекина и Москвы.
Только что у меня с президентом Путиным состоялись углубленные, дружеские и плодотворные переговорысказал Си Цзиньпин
Накануне Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Позже в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина. Лидеры двух стран по итогам российско-китайских переговоров подписали Совместное заявление, предполагающее дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.