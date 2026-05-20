Си Цзиньпин дал высокую оценку переговорам с Путиным Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и плодотворными

Москва20 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были дружескими и плодотворными. Об этом он сказал в ходе заявления по итогам российско-китайских переговоров.

Председатель КНР указал на высокий уровень и характер отношений Пекина и Москвы.

Только что у меня с президентом Путиным состоялись углубленные, дружеские и плодотворные переговоры сказал Си Цзиньпин

Накануне Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Позже в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина. Лидеры двух стран по итогам российско-китайских переговоров подписали Совместное заявление, предполагающее дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.