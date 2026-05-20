Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Москва20 мая Вести.Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпином начались в Доме народных собраний в Пекине, сообщает РИА Новости.

Накануне российский лидер прибыл в КНР с официальным визитом. На площади Тяньаньмэнь его ожидал Си Цзиньпин. Главы государств обменялись рукопожатиями и вместе приветствовали китайскую делегацию, затем российскую.

В переговорах от РФ участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, гендиректоры компаний "Роснефть" и "Газпром" Игорь Сечин, бизнесмен Геннадий Тимченко и заместитель главы Минобороны Василий Осьмаков.

Стороны планируют обсудить весь комплекс двусторонних отношений РФ и КНР, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Путин и Си Цзиньпин сперва проведут беседу в узком составе, затронув наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки, а после этого переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

Ранее журналист ИС "Вести" Александр Балицкий отметил высокий уровень приема президента РФ в Пекине. Российского лидера встречали глава МИД Китая Ван И, почетный караул, а также дети с флагами России. Путин передвигался по городу на "Аурусе" с местными номерами.