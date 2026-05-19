В Пекине Путин ездит на Aurus с местными номерами

Москва19 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин передвигается по Пекину на автомобиле Aurus с китайскими номерами. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

19 мая Путин прибыл в КНР с официальным визитом, который продлится два дня. Уточняется, что рабочий график у российского лидера насыщенный: переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой китайского Госсовета Ли Цзяном, участие в мероприятиях и выставках.

Журналисты добавляют, что в аэропорту Шоуду российского президента встречали почетный караул, группа студентов и школьников, которые скандировали "Добро пожаловать".