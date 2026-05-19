Балицкий: в китайских соцсетях проявляют большой интерес к делегации из РФ

Москва19 мая Вести.В китайских социальных сетях проявляют большой интерес к составу российской делегации, которая будет участвовать в переговорах вместе с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Александр Балицкий.

По его словам, пользователи соцсетей также сделали инфографику, на которой указаны все члены российской делегации.

Большой интерес, причем уже в социальных сетях, к составу делегации, которая будет участвовать в переговорах вместе с Владимиром Путиным. Китайцы даже графику сделали, кто есть кто, обрисовав вице-премьеров, министров, глав госкорпораций, глав очень крупного бизнеса, фамилии которых здесь теперь тоже хорошо известны, хотя бы экспертному сообществу сказал Балицкий

Также журналист отметил, что присутствие китайского министра иностранных дел Ван И во главе делегации, встречающей российского лидера в Пекине, показало высокий статус приема.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пекина. Также стало известно, что Путин передвигается по китайской столице на автомобиле Aurus с местными номерами.