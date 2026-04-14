Журналист Сергиева рассказала о прибытии Сергея Лаврова в Китай

Москва14 апр Вести.Текст дается в новой редакции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. В пекинском аэропорту наших дипломатов ждал теплый и традиционно радушный прием, рассказала журналист ИС "Вести" Софья Сергиева.

Самолет специального летного отряда "Россия" доставил нашу делегацию во главе с министром иностранных дел РФ в Китай к 9 часам утра по местному времени, то есть к 4 часам утра по Москве.

В международном аэропорту Пекина наших дипломатов ждал по-настоящему теплый, традиционно радушный прием, крепкие рукопожатия. Поприветствовать Сергея Лаврова в аэропорт приехал посол России в республике Игорь Моргулов, а также представитель китайского МИД Чэн Икунь рассказала журналистка

Сергей Лавров прилетел в Пекин на два дня по личному приглашению главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Российско-китайские переговоры начнутся через час в историческом и очень живописном месте - государственной резиденции "Дяоюйтай".

В МИД РФ ранее отметили: на переговорах в Пекине министры иностранных дел России и КНР обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках международных организаций, и обменяются мнениями по актуальным международным проблемам.