Москва14 апрВести.Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Китае, обсудил с руководителем китайского внешнеполитического ведомства Ван И подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, информирует китайский МИД.
Лавров в Пекине встретился с Ван И.
Обе стороны обсудили и сверили часы по вопросу подготовки встречи глав двух государствговорится в сообщении МИД Китая, его цитирует РИА Новости
Уточняется, что встреча лидеров двух стран пройдет в 2026 году.
Лавров прибыл в Китай в рамках официального визита 14-15 апреля.