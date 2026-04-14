Лавров и Ван И обсудили подготовку встречи лидеров РФ и Китая в этом году

Москва14 апр Вести.Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Китае, обсудил с руководителем китайского внешнеполитического ведомства Ван И подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, информирует китайский МИД.

Лавров в Пекине встретился с Ван И.

Обе стороны обсудили и сверили часы по вопросу подготовки встречи глав двух государств говорится в сообщении МИД Китая, его цитирует РИА Новости



Уточняется, что встреча лидеров двух стран пройдет в 2026 году.

Лавров прибыл в Китай в рамках официального визита 14-15 апреля.