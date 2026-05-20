Лавров рассказал о совпадении оценок Путина и Си Цзиньпина отношений РФ и КНР

Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дают одинаковые оценки двусторонним отношениям Москвы и Пекина. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Дипломат напомнил, что в преддверии своего официального визита в Китай Путин записал видеообращение к китайскому народу, в котором дал емкую характеристику отношениям между Москвой и Пекином.

Она [оценка] полностью совпадает с оценками, которые высказывают председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители китайского руководства. Это, наверное, наиболее устойчивые отношения двух великих держав в современном мире сказал Лавров

Министр подчеркнул, что отношения двух стран опираются на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Лавров обратил внимание, что любые возникающие проблемы рассматриваются таким образом, чтобы был обеспечен баланс интересов двух сторон. По словам дипломата, такой подход придает равновесие и стабильность как двусторонним, так и международным отношениям.

Ранее в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина. Сообщалось также, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.