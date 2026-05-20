Москва20 маяВести.Отношения России и Китая оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела, что особенно востребовано в современную эпоху кризисов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер отметил, что партнерство обеих стран помогает стабилизировать неспокойную ситуацию на международной арене.
В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребованасказал Путин
По его словам, Москва и Пекин наращивают взаимодействие через международные организации, такие как ООН, БРИКС, "Группа двадцати" и ШОС.
Ранее сообщалось, что переговоры президента РФ и председателя Китая Си Цзиньпина начались в Доме народных собраний в Пекине.