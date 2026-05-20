Путин подчеркнул важность сотрудничества РФ и Китая в эпоху кризисов Путин: сотрудничество России и Китая стабилизирует международную арену

Москва20 мая Вести.Отношения России и Китая оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела, что особенно востребовано в современную эпоху кризисов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер отметил, что партнерство обеих стран помогает стабилизировать неспокойную ситуацию на международной арене.

В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована сказал Путин

По его словам, Москва и Пекин наращивают взаимодействие через международные организации, такие как ООН, БРИКС, "Группа двадцати" и ШОС.

Ранее сообщалось, что переговоры президента РФ и председателя Китая Си Цзиньпина начались в Доме народных собраний в Пекине.