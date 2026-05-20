Путин заявил об активном развитии промышленного сотрудничества РФ и Китая

Москва20 мая Вести.Россия и Китай активно развивают промышленную кооперацию, создавая совместные производственные цепочки и внедряя современные технологии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Переговоры прошли в рамках официального визита Путина в Китай.

По итогам визита стороны подписали несколько десятков совместных документов. Среди них - соглашения в сферах атомной энергетики, торговли, транспорта, строительства, образования и кинематографии. Также Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и развитии многополярного мира.