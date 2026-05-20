Россия продолжит поставки нефти и газа в Китай Путин: Россия готова обеспечивать дальнейшие поставки нефти и газа в КНР

Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны и далее обеспечивать поставки нефти, газа и СПГ на быстрорастущий китайский рынок.

Такое заявление глава государства сделал в ходе официального визита в Китай. Там он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок сказал Путин

Ранее российский лидер подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Пекина в эпоху кризисов.