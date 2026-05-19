Новак: Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа

Москва19 мая Вести.Россия удовлетворена складывающимся сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Так он ответил на вопрос о заинтересованности России в наращивании поставок нефти и газа в КНР.

Мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое сегодня складывается у нас с Китаем по поставкам нефти и газа. Если будут рассмотрены новые проекты, какие-то дополнительные, мы об этом сообщим во время поездки (официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР - прим. ред.) сказал российский вице-премьер, слова которого приводит ТАСС

Он отметил, что в ходе визита делегации РФ в Китай стороны будут обсуждать энергетические проекты, текущие статусы и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Новак также указал, что энергетическая повестка в целом является одной из основных аспектов торгово-экономического оборота.