Джабаров назвал "Силу Сибири – 2" важным проектом для России и Китая Джабаров: "Сила Сибири – 2" – прекрасный проект, его многие ждут в Китае

Москва19 мая Вести.Проект газопровода "Сила Сибири – 2" очень востребован в Китае, заявил в интервью информационной службе "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, Китай убедился, что Россия является абсолютно честным и предсказуемым партнером. Он отметил, что наличие общей границы делает поставки нефти и газа по трубопроводам более надежными по сравнению с морскими перевозками.

Я думаю, что "Сила Сибири – 2" – это прекрасный проект, его многие ждут и в Китае. Тем более, что для Китая это жизненно важная тема – получение дополнительных источников энергии, а мы готовы им оказывать содействие сказал Джабаров

Он подчеркнул, что энергоресурсы, в том числе возможные излишки нефти и газа, следует направлять именно в дружественные государства.