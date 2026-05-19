Москва19 маяВести.Проект газопровода "Сила Сибири – 2" очень востребован в Китае, заявил в интервью информационной службе "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, Китай убедился, что Россия является абсолютно честным и предсказуемым партнером. Он отметил, что наличие общей границы делает поставки нефти и газа по трубопроводам более надежными по сравнению с морскими перевозками.
Я думаю, что "Сила Сибири – 2" – это прекрасный проект, его многие ждут и в Китае. Тем более, что для Китая это жизненно важная тема – получение дополнительных источников энергии, а мы готовы им оказывать содействиесказал Джабаров
Он подчеркнул, что энергоресурсы, в том числе возможные излишки нефти и газа, следует направлять именно в дружественные государства.