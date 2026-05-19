Джабаров назвал уроком для Запада переход РФ и КНР на расчет в нацвалютах Джабаров: расчеты с КНР в нацвалютах – хороший урок для Запада

Москва19 мая Вести.Перевод большинства расчетов между Россией и Китаем в национальные валюты будет хорошим уроком для бывших западных партнеров РФ. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в интервью ИС "Вести".

Сенатор уверен, что Россия не могла поступить иначе, учитывая, что Запад вывел страну из Swift и заблокировал российские активы.

После этого как можно торговать валютой, которая, по сути, мало чем обеспечена, кроме, простите, честного слова американцев? Ну, честность этих слов нам теперь всем понятна. И я думаю, что это хороший пример для других стран. Это не значит, что завтра все мы откажемся от доллара, евро. Нет, так не будет. Но тем не менее, я думаю, что это будет хороший урок для западных наших бывших партнеров, что не надо использовать эти инструменты для того, чтобы нанести России какой-то урон или Китаю. Китай тоже это прекрасно понимает заявил Владимир Джабаров

Ранее сообщалось, что инвестиционное сотрудничество России и Китая необходимо для глобального партнерства, процветания и безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.