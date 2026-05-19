Москва19 мая Вести.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не верит в возможность существования связки Россия, Китай и Соединенные Штаты, только в двусторонние отношения. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

Сенатор отметил, что у России и КНР хорошие отношения, а также Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном.

Я думаю, что связки Москва – Пекин – Вашингтон, наверное, нет. У нас есть просто двусторонние, хорошие отношения с Китаем. Мы готовы развивать хорошие отношения с американцами. В общем-то, дело-то за ними, мы готовы открыты к сотрудничеству. Но, к сожалению, у американцев все это пока сильно пробуксовывает заявил Джабаров

Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что совместными усилиями Москва, Вашингтон и Пекин способны решить любые вопросы в мире.