Дипломат Дарчиев: сотрудничество РФ, США и КНР поможет решить мировые проблемы Посол Дарчиев: РФ, США и Китай могут вместе разрешить сложную мировую ситуацию

Москва8 мая Вести.Совместными усилиями Москва, Вашингтон и Пекин способны решить любые вопросы в мире, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

Такое мнение он выразил во время общения с российскими журналистами на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам дипломата, российско-американские отношения сейчас постепенно нормализуются. Их высшая точка, достигнутая во время Великой Отечественной войны, теперь служит примером и тем позитивным событием, которое безусловно работает на нормализацию диалога между странами.

Повторюсь, процесс небыстрый, события в мире имеют и трагическую проекцию, но, если Россия и США будут вместе, а еще, если к нам присоединится Китай, я думаю, мы все вопросы решим цитирует Дарчиева ТАСС

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что Москва и Вашингтон частично возобновили двусторонний диалог, что, по его оценке, является некоторым прогрессом по сравнению с поздним периодом администрации бывшего президента США Джо Байдена.