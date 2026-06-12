Дарчиев: "окно возможностей" в отношениях между Россией и США приоткрыто

Посол Дарчиев: в отношениях между Россией и США появилось "окно возможностей" Дарчиев: "окно возможностей" в отношениях между Россией и США приоткрыто

Москва12 июн Вести.В отношениях между Россией и США приоткрылось "окно возможностей", заявил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Отношения между двумя странами стали чуть лучше, чем при администрации бывшего президента США Джо Байдена, отметил Дарчиев.

Могу сказать, что определенное окно возможностей приоткрыто приводит ТАСС слова Дарчиева

Посол назвал мощным ресурсом "личную химию", установленную между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Между тем глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров заявил, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном наметилась восстановительная динамика. При этом этим связям еще предстоит пройти проверку на прочность.