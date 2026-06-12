Москва12 июнВести.Россия ждет решения властей США по назначению американского посла в РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
По его словам, которые приводит ТАСС, любое решение американской стороны рассмотрят оперативно.
Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны. …Поэтому мы ждем решения американской сторонысказал Дарчиев
Ранее российский дипломат заявил, что в отношениях между Россией и США приоткрылось "окно возможностей". Он отметил, то двусторонние отношения стали чуть лучше, чем при администрации бывшего президента США Джо Байдена.