Москва12 июнВести.Политические изменения, которые произошли в США во время президентства Дональда Трампа, - это всерьез и надолго, заявил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
При этом после завершения полномочий нынешней американской администрации в США не произойдут серьезные изменения, отметил посол.
Это может нравиться или нет, но это реальность, реальность всерьез и надолгоприводит ТАСС слова Дарчиева
Посол отметил, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном приоткрылось "окно возможностей". Отношения между двумя странами стали чуть лучше, чем при администрации бывшего президента США Джо Байдена.