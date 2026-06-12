Всерьез и надолго: Дарчиев прокомментировал перемены в США при Трампе

Посол Дарчиев назвал долгосрочными политические сдвиги в США при Трампе Всерьез и надолго: Дарчиев прокомментировал перемены в США при Трампе

Москва12 июн Вести.Политические изменения, которые произошли в США во время президентства Дональда Трампа, - это всерьез и надолго, заявил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

При этом после завершения полномочий нынешней американской администрации в США не произойдут серьезные изменения, отметил посол.

Это может нравиться или нет, но это реальность, реальность всерьез и надолго приводит ТАСС слова Дарчиева

Посол отметил, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном приоткрылось "окно возможностей". Отношения между двумя странами стали чуть лучше, чем при администрации бывшего президента США Джо Байдена.