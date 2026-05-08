Дарчиев рассказал об изменении отношения властей США к Дню Победы при Трампе Дарчиев: администрация Трампа кардинально изменила отношение к Дню Победы

Москва8 мая Вести.Отношение американских властей к празднованию Дня Победы претерпело кардинальные изменения при администрации президента США Дональда Трампа, заявил посол России в Cоединенных Штатах Америки Александр Дарчиев.

С таким утверждением он выступил во время общения с российскими журналистами на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

У представителей администрации отношение к празднику изменилось и изменилось кардинальным образом, я это отметил. В последние два года провели "Бессмертный полк" в центре американской столицы приводит ТАСС слова Дарчиева

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Белого дома и Госдепартамента, они заняли места в первом ряду.

В беседе с прессой Дарчиев также подчеркнул, что отношения России и США сейчас постепенно нормализуются.