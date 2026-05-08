Дарчиев: Путин и Трамп отметили российско-американское братство по оружию

Дарчиев: личные отношения президентов помогают восстановлению связей РФ и США Дарчиев: Путин и Трамп отметили российско-американское братство по оружию

Москва8 мая Вести.В ходе недавнего телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили братство по оружию Америки и России. Об этом сообщил российский посол в США Александр Дарчиев.

Дарчиев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что последняя беседа глав государств приведет к конкретным результатам.

В телефонном разговоре президенты отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению наших отношений сказал дипломат

По его словам, связи Москвы и Вашингтона восстанавливаются — пусть и не так быстро, как хотелось бы. Важную роль в этом процессе, отметил Дарчиев, играют хорошие личные отношения Путина и Трампа.

Кроме того, как отметил Дарчиев, нынешняя американская администрация демонстрирует позитивный настрой на возобновление контактов.

Последний телефонный разговор президентов состоялся вечером 29 апреля и продлился более полутора часов. Главы государств обсудили международную повестку, включая ситуацию вокруг Ирана.

Трамп назвал беседу "очень хорошей", добавив, что основное внимание уделялось Украине. По словам американского лидера, Путин давно был готов заключить сделку, но этому мешают.