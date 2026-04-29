Путин и Трамп в разговоре отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов Ушаков: Путин и Трамп отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов

Москва29 апр Вести.В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стороны отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При обсуждении российско-американских отношений с обеих сторон говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике сказал он журналистам

Ушаков отметил, что ряд масштабных инициатив уже конкретно обсуждается между представителями Москвы и Вашингтона.

Телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампа состоялся в среду, 29 апреля, и продлился около полутора часов.

В ходе беседы Путин и Трамп обсудили важные вопросы, касающиеся наиболее актуальных тем внешней политики. Ключевое внимание в беседе президенты уделили обстановке на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Украины.