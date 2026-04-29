Ушаков: разговор Путина и Трампа был откровенным и деловым

Ушаков рассказал, каким был разговор Путина и Трампа Ушаков: разговор Путина и Трампа был откровенным и деловым

Москва29 апр Вести.Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся вечером в среду, 29 апреля, получился деловым и откровенным. Такое заявление в комментарии журналистам сделал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Общение президентов было откровенным и деловым рассказал он

Ушаков уточнил, что разговор продолжался более полутора часов.

Данная беседа лидеров стала двенадцатой с того момента, как начался второй президентский срок Трампа. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа был 9 марта.