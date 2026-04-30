Слуцкий о полуторачасовом разговоре Путина и Трампа: обсуждалось все

Слуцкий о диалоге Путина и Трампа: полтора часа живого разговора Слуцкий о полуторачасовом разговоре Путина и Трампа: обсуждалось все

Москва30 апр Вести.Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был плодотворным и живым. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета ГД по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, действия главы Белого дома станут критерием его истинности.

Полтора часа живого разговора... Действительно, обсуждалось все. И Владимир Владимирович отметил, что готов объявить перемирие на День Победы. Трамп решительно поддержал, Трамп высказался о том, что результат по сделке относительно Украины, как он выразился, близок. Ну что ж, проверим на практике. Пока любые форматы с киевским режимом не особо себя оправдывают. Ну, поверим президенту США сказал Слуцкий

В среду, 29 апреля, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор​​​. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по окончании диалога лидеры тепло простились друг с другом.