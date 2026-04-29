Москва29 апрВести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пообщавшиеся по телефону в среду, до этого выдержали паузу в телефонном общении в 51 день.
Предыдущая беседа двух лидеров состоялась 9 марта по инициативе США и длилась около часа.
Как проинформировал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, нынешняя беседа прошла по российской инициативе, ее продолжительность составила порядка полутора часов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль всегда сообщает о контактах Путина и Трампа.