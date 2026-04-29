Пауза в телефонном общении Путина и Трампа составила 51 день

Путин и Трамп выдержали паузу в телефонном общении в 51 день Пауза в телефонном общении Путина и Трампа составила 51 день

Москва29 апр Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пообщавшиеся по телефону в среду, до этого выдержали паузу в телефонном общении в 51 день.

Предыдущая беседа двух лидеров состоялась 9 марта по инициативе США и длилась около часа.

Как проинформировал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, нынешняя беседа прошла по российской инициативе, ее продолжительность составила порядка полутора часов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль всегда сообщает о контактах Путина и Трампа.