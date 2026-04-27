Песков: Кремль сообщает о контактах Путина и Трампа, когда они случаются

Песков заявил, что Кремль всегда сообщает о контактах Путина и Трампа Песков: Кремль сообщает о контактах Путина и Трампа, когда они случаются

Москва27 апр Вести.Кремль сообщает о контактах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, когда они случаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы даем сообщения, и мой коллега [помощник президента России Юрий] Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах сказал Песков

Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 9 марта по инициативе Вашингтона. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, особое внимание лидеры уделили ситуации вокруг Ирана и урегулированию украинского конфликта.