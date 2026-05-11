Москва11 маяВести.Приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу в силе, Путин будет рад видеть главу Белого дома в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москвесказал Песков журналистам
Он добавил, что Путин говорит об этом Трампу каждый раз во время телефонных разговоров.
Путин и Трамп встречались на Аляске в августе 2025 года. После переговоров лидеры дали совместную конференцию, в ходе которой президент РФ предложил американскому коллеге встретиться в следующий раз в Москве.