Песков: Путин будет рад видеть Трампа в Москве Песков: приглашение Путина Трампу посетить Москву в силе

Москва11 мая Вести.Приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу в силе, Путин будет рад видеть главу Белого дома в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве сказал Песков журналистам

Он добавил, что Путин говорит об этом Трампу каждый раз во время телефонных разговоров.

Путин и Трамп встречались на Аляске в августе 2025 года. После переговоров лидеры дали совместную конференцию, в ходе которой президент РФ предложил американскому коллеге встретиться в следующий раз в Москве.